Masaj Salonuna Fuhuş Operasyonu
Mersin'de masaj salonuna düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheliden 2'si tutuklandı, 4'ü serbest bırakıldı.
Mersin'de masaj salonuna düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheliden 2'si tutuklandı, 4'ü serbest bırakıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, merkez Akdeniz ilçesi Çankaya Mahallesi'ndeki bir masaj salonunda fuhuş yapıldığı iddiası üzerine çalışma başlattı.
Salona operasyon düzenleyen ekipler, 2'si kadın 6 şüpheliyi gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerin ardından 4 şüpheli serbest bırakıldı, 2 zanlı ise adliyeye sevk edildi.
İş yeri sahipleri S.Ü. (40) ve M.Ö. (19), sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.
Kaynak: AA