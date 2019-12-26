Masaj salonuna fuhuş baskını: 3 gözaltı
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Masaj salonuna fuhuş baskını: 3 gözaltı

İZMİT'te polisin bir masaj salonuna yaptığı fuhuş baskınında, internet üzerinden fuhuşa aracılık ve yer temin ettikleri gerekçesiyle 1'i kadın, 3 kişi gözaltına alındı.

26.12.2019 16:30 | Son Güncelleme: 26.12.2019 16:30
Masaj salonuna fuhuş baskını: 3 gözaltı

'te polisin bir masaj salonuna yaptığı fuhuş baskınında, internet üzerinden fuhuşa aracılık ve yer temin ettikleri gerekçesiyle 1'i kadın, 3 kişi gözaltına alındı.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro ekipleri, 'te internet üzerinden anlaşarak, bir masaj salonunda buluşup fuhuş yapıldığı bilgisine ulaştı. Polis, masaj salonunun bulunduğu binayı takibe aldı. Masaj salonundan çıkan kişilerin ifadesine başvuran polis, ardından baskın düzenledi. Polis, 'Fuhuşa aracılık ve yer temin etmek' suçlarından 1'i kadın, 3 kişi gözaltına altına alındı. Emniyette işlemleri tamamlanan 3 kişi adliyeye sevk edildi.Masaj salonunda fuhuş yaptığı belirlenen 3 kadın hakkında adli işlem uygulandı. Masaj salonunun mühürlenmesi için işlem başlatıldı.


Kaynak: DHA
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