Masaj salonlarında müşterilerin dolaplarını boşaltan sauna faresi tutuklandı Birçok ilde müşteri kılığında otellere girerek, masaj yaptırmaya gidenleri takip edip dolaplarındaki eşyaları çalan ve yakalandıktan sonra çok sayıda suç kaydı olduğu ortaya çıkan hırsız, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Birçok ilde müşteri kılığında otellere girerek, masaj yaptırmaya gidenleri takip edip dolaplarındaki eşyaları çalan ve yakalandıktan sonra çok sayıda suç kaydı olduğu ortaya çıkan hırsız, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde bulunan bir otelde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, otelin saunasına giden müşteri, kendisine ait kişisel dolaptan 6 bin lira değerinde eşyasının ve aracının çalınması üzerine Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğüne giderek şikayetçi oldu. Şikayet sonrasında otelin güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis ekipleri, eşyaları çalan şahsın Suriye uyruklu M.S. (40) olduğunu tespit etti. Şahsın İstanbul'dan Kocaeli'ye geldiğini belirleyen ekipler, İstanbul'dan Kocaeli'ne geldiğini belirledikleri şahsı yakalamak için çalışma başlattı. Gebze'de kendisini takibe alan polis ekiplerinin dur ihbarına uymayan şüpheli M.S., kiraladığı araçla polis aracına çarparak kaçmaya başladı. Yarım saat süren kovalamaca sırasında Gebze'de bir apartmanın otoparkına giren şüpheli şahıs, aracı ile duvara çarptı. Çarpma sonrasında aracından inerek kaçmak çalışan M.S., polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Sorgulanmak üzere polis merkezine götürülen şüphelinin 15'den fazla suç kaydı olduğu ortaya çıktı. Bursa, Yalova, İstanbul, Düzce ve Sakarya illerinde de benzer yöntemlerle soygunlar yaptığı öğrenilen şüpheli şahıs, sadece Kocaeli'de işlediği suçu itiraf etti. Gözaltına alınan şüpheli şahsın, çeşitli illerde bulunan otellere müşteri gibi girdiği ortaya çıktı. Her otele farklı bir sahte kimlikle giren Suriye uyruklu şüphelinin, otelde gözüne kestirdiği bir müşteriyi takip ederek, masaj yaptırmak için saunaya girenlerin dolabını ve dolabın şifresini öğrendiği belirlendi. Takip ettiği müşterilerin masaja girmesi sonrasında dolaplarını boşaltan M.S.'nin aynı müşterinin arabasını da çalarak olay yerinden uzaklaştığı tespit edildi. Her olayı farklı bir kimlikle gerçekleştirdiği belirlenen M.S.'nin üzerinden ise 7 farklı telefon hattı çıktı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından kaçarken çarptığı polis aracıyla adliyeye sevk edilen sauna faresi, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KOCAELİ

Kaynak: İHA