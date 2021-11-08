MASAJ SALONLARINA FUHUŞ OPERASYONU; 8'İ KADIN 9 KİŞİ TUTUKLANDI - Haberler
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MASAJ SALONLARINA FUHUŞ OPERASYONU; 8'İ KADIN 9 KİŞİ TUTUKLANDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

BALIKESİR'in Bandırma ilçesinde jandarmanın masaj salonlarına yönelik düzenlediği operasyonda 15 kişi gözaltına alındı.

BANDIRMA, BALIKESİR (DHA) - BALIKESİR'in Bandırma ilçesinde jandarmanın masaj salonlarına yönelik düzenlediği operasyonda 15 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden 8'i kadın, 9 kişi tutuklandı.

Bandırma İlçe Emniyet Müdürlüğüne Asayiş Büro Amirliği ekiplerince, ilçede faaliyet gösteren masaj salonlarında fuhuş yapıldığı bilgisi üzerine, operasyon düzenlendi. Eş zamanlı baskında, 13'ü kadın, 15 kişi gözaltına alındı. İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 8'i kadın, 9 kişi, 'Fuhşa yer temin etmek', 'Fuhşa aracılık' ve 'Zorla fuhuş yaptırmak' suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer şüpheliler ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Görüntü bilgisi

-Şüpheliler adliyeye girerken

Haber -Kamera: Tufan DALGIÇ-BANDIRMA-BALIKESİR-DHA)

MASAJ SALONLARINA FUHUŞ OPERASYONU; 8'İ KADIN 9 KİŞİ TUTUKLANDI

MASAJ SALONLARINA FUHUŞ OPERASYONU; 8'İ KADIN 9 KİŞİ TUTUKLANDI

MASAJ SALONLARINA FUHUŞ OPERASYONU; 8'İ KADIN 9 KİŞİ TUTUKLANDI

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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