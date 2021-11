Masailer İstanbul Maratonu'nda Afrika'daki su sorununa dikkati çekti

İSTANBUL (AA) - Masailer, susuzlukla mücadele eden Afrika kıtasının sesini tüm dünyaya duyurmak amacıyla Uluslararası Su Kuyusu Yardım Derneği'nin davetlisi olarak geldikleri İstanbul'da, N Kolay 43. İstanbul Maratonu'na katıldı.

Altunizade'den başlayan etkinlikte başlarına koydukları su kovalarıyla yürüyen Masailer, "Bir bardak su için 6 kilometre yürüyebilir misiniz?", "For us everday is a marathon", "Support and make the world a better place", "Destek olun dünyamız iyiliğiniz ile güzelleşsin" yazılı pankart ve dövizler taşıdı.

Uluslararası Su Kuyusu Yardım Derneği Başkanı Hacı Ali Aydın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Afrika'da yaşayan yerli halkın çektiği sıkıntıları, su problemlerini anlatabilmek için maratonu bir fırsat olarak değerlendirmek istediklerini söyledi.

Dünyanın gözünün maratonda olduğunu ifade eden Aydın, şunları söyledi:

"Biz de su problemlerini anlatabilmek için Afrika'daki yerli halkla, Masailerden oluşmuş bir grupla İstanbul'da bu tarz bir etkinlik yapmayı düşündük. Tanzanya'da çalışma yaptığımız bölgelerden arkadaşlar. Bunlar Tanzanya'nın Masaileri, bölgede en çok bilinen insanlar ve yerel halk. Tanzanya'da Masailerin yaşadığı bölgelerde çözüm projeleri hazırlıyoruz. Su Kuyusu Derneği aynı zamanda yaptığı projelerle Dünya Su Konseyi üyeliğine Türkiye'nin ilk kabul edilmiş bağımsız Türk sivil toplum kuruluşudur.

Onların giyim kuşamları, yaşam şekli, yaşam şekilleri çok doğal. Bu bölgelerde su kuyusu çalışmaları yaptığımız için onlara da teşekkür mahiyetinde Türkiye'ye gelmek istediler. Biz de maratonu fırsat bilerek bugüne denk getirdik. Tanzanya'daki su problemlerini böylece gündemimize taşımak istiyoruz."