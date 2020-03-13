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Kredi Yurtlar Kurumu, Kayseri, Güncel

Masada KYK şampiyonları belli oldu

Erzurum'un ev sahipliğinde gerçekleştirilen KYK Masa Tenis Bölge Şampiyonası sona erdi.

13.03.2020 11:29 | Son Güncelleme: 13.03.2020 11:30
Masada KYK şampiyonları belli oldu

Erzurum'un ev sahipliğinde gerçekleştirilen KYK Masa Tenis Bölge Şampiyonası sona erdi. Türkiye şampiyonasına katılacak olan takımlar belli oldu.


Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı Kredi Yurtlar Kurumu Masa Tenisi Bölge Şampiyonası Erzurum'un ev sahipliğinde yapıldı. Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Kredi ve Yurtlar Eğitim Şube Müdürlüğü'nün ev sahipliğinde 25'incisi düzenlenen KYK İller arası Masa Tenisi Bölge Şampiyonası Yurtlar Spor Salonunda dört gün sürdü. Şampiyona sonunda ilk üçe giren takımlar belli oldu. Erkeklerde 9 kızlarda ise 5 takım Erzurum'da Bölge Şampiyonu olabilmek için mücadele etti. 64 sporcunun kıyasıya yarıştığı bölge şampiyonasına Kırşehir, Kayseri, Bayburt, Malatya, Sivas, Artvin, Erzincan, Yozgat ve Kahramanmaraş illerinden gelen KYK öğrencileri iştirak etti.


Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün ev sahipliğinde yapılan bölge şampiyonasında Erkekler de Birinciliği Erzincan kazanırken, Sivas ikinci, kayseri üçüncü, Kahramanmaraş ise dördüncü sırada yer aldı. Bayanlar da Kayseri şampiyonluk kürsüsüne çıkarken, 2'inciliği Kırşehir, 3'üncülüğü Yozgat, 4'üncülüğü ise Bayburt elde etti.


Bölge şampiyonasında dereceye giren takımların ödüllerini Gençlik ve Spor İl Müdürü Fuat Taşkesenligil, Yurt Hizmetleri İl Müdürü Birol Dönel'in yanı sıra İbrahim Hakkı Akpınar, Talip Önelge, Hülya Çemlek ve Nursen Keleş verdi.


Erzurum'da yapılan KYK'lar arası Masa Tenisi Bölge Şampiyonasında ilk sırada yer alan takımlar Nisan ayında Nevşehir'de yapılacak olan Türkiye Şampiyonası'na katılmaya hak kazandı.


Erzurum'daki şampiyonda Masa Tenisi Türkiye Şampiyonası'na katılmaya hak kazanan takımlara başarı dileklerini ileten Taşkesenligil, Erzurum GSİM olarak KYK İller arası Masa tenisi Bölge Şampiyonasına ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyduklarını söyledi.


Taşkesenligil, "Sizleri ilimizde ağırlamaktan büyük bir mutluluk duyduk, Türkiye Şampiyonasına katılacak olan erkek ve kız takımlarına başarılar diliyorum" dedi.


KYK Eğitim Şube Müdürü İbrahim Şimşek ile Eğitim Şube Personeli ile Masa Tenisi İl Temsilcisi İlhami Yavilioğlu, Masa Temsilciliği Yönetimi, Antrenörler Vedat Küçükoğlu, Mahmut Çağlayan ve hakemleri de kutlayan Taşeksenligil, çok başarılı bir organizasyona daha imza attıklarını ifade etti. - ERZURUM

Kaynak: İHA

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