Masabaşı işten sıkılan kadın kuzenler dekorasyonculuğa başlayarak gri duvarlara renk kattı

Samsun'da yıllarca çeşitli işlerde çalıştıktan sonra bu işlerinden sıkılıp ayrılan kuzenler Nevin Ak ile Nimet Kaçak, tulum giyip ellerine mala ve spatula alarak boya ve dekorasyon işi yapmaya başladı.

Samsun'da yıllarca çeşitli işlerde çalıştıktan sonra bu işlerinden sıkılıp ayrılan kuzenler Nevin Ak ile Nimet Kaçak, tulum giyip ellerine mala ve spatula alarak boya ve dekorasyon işi yapmaya başladı.

Her ikisi de iki çocuk annesi Nevin Ak ile Nimet Kaçak, yıllarca çeşitli kurumlarda yöneticilik, bankacılık, halkla ilişkiler uzmanlığı yaptı.

Masabaşı işlerde mutlu olmayan iki kuzen, 1,5 yıl önce farklı bir mesleğe adım atmaya karar verdi.

Tulumlarını giyip ellerine boya fırçası alan Ak ve Kaçak, önce kendi evlerini boyadı. Kuzenler, çevrelerinden olumlu tepkiler almaları üzerine boya ve dekorasyon işine girmeye karar verdi.

Zamanla bu işte ustalaşan kuzenler, titiz davranmaları sayesinde tanınıp işlerini geliştirdi.

Nimet Kaçak, AA muhabirine, "radikal" karar alarak işlerinden ayrılıp boya ve dekorasyon ustası olmaya karar verdiklerini söyledi.

Kuzeni ve iş ortağının da kendisi gibi hayal gücünün geniş olduğunu anlatan Kaçak, bunu değerlendirebilecekleri bir sektörde çalışmak istediklerini söyledi.

Kaçak, "Dekoratif duvarlar yapmaya başladık. Yağlı boya tabloları duvara yaparken deneme yanılma yöntemiyle değişik şeyler ürettik. Güzel şeyler ortaya çıkınca tamamen bu işi meslek olarak yapalım dedik." ifadesini kullandı.

Önce kendi evlerindeki duvarlarda denemeler yaptıklarını, ardından yavaş yavaş dışarıya açıldıklarını dile getiren Kaçak, "Dekoratif duvar işine başladık. Tuğlalarla, harçlarla, alçılarla, betonla yapabileceklerimizi hayal ettik ve bunda sınır olmadığını düşündük. İşin içine renkler de girince ortaya çok güzel çalışmalar çıkmaya başladı. Ellerimizde mala ve spatulayla duvarlara, taşlara şekil vermeye, renklendirmeye başladık. Doğaçlama çalışıyoruz." dedi.

Kaçak, inşaat sektöründe kadınların çok fazla yer almadığını, hatta kadınların bu konuda geri planda kaldıklarını gördüklerini dile getirerek, sektördeki bu açığı değerlendirmek istediklerini vurguladı.

İnşaat sektöründe genellikle klişeleşmiş işler yapıldığını belirten Kaçak, "Kadınlar ayrıntıya önem verir, dana ince çalışır. O yüzden kadınların bu işte olmaları gerektiğini düşünüyorum. Kadının elinin değdiği her şey güzelleşir. Biz de bunu değerlendirmeye çalışıyoruz. Kendi hayallerimizi öne çıkarmaya çalışıyoruz, çünkü bizim imzamız o." diye konuştu.

"Hayallerimizi ön plana çıkartarak çalışmayı seviyoruz"

Nevin Ak ise kuzeni ile yaptıkları işle hayallerini gerçekleştirmeye çalıştıklarını dile getirdi.

Kuzeninin de kendisi gibi özgür yapıya sahip olduğunu ifade eden Ak, şunları söyledi:

"İnsanların, 'Acaba bunlar bu işi yapabilir mi?' diye dile getirmeseler de endişelerini yüzlerinde görebiliyorduk fakat yapacağımız işi, planımızı anlattığımızda endişeleri gitti. Ayrıca bize, 'Nasıl bir şey ortaya çıkacağından endişemiz yok. Kendinizden o kadar emin anlatıyorsunuz ki bu yüzden endişemiz kalmıyor.' diyenler oluyor."

AK, ellerinde mala ve spatulayla çalışan kadınları görenlerin şaşırdıklarına ve merakla çalışmalarını izlediklerine şahit olduklarını aktardı.

Hayallerini ön plana çıkartarak çalışmayı sevdiklerini dile getiren Ak, "Bütün zor işleri yapabiliyoruz. Bugüne kadar kaza riski ile karşılaşmadık ama tabii ki işimizin zorlukları oluyor. Hiçbir zaman prenses gibi yetiştirilmedik. 'Yapamazsın kızım.' denmedi bize. 'Tabii ki yapabilirsin.' denildi." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Kumcağız