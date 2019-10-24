24.10.2019 14:45

Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamında, Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ve kurumların katılımıyla Bitlis'te "masabaşı" deprem tatbikatı yapıldı.

Bitlis Öğretmenevi konferans salonunda gerçekleştirilen tatbikatta, olası deprem durumunda kurum arasındaki koordinasyonun daha etkin sağlanması, yapılması gereken çalışmalar hakkında bilgiler verildi.

Bitlis Vali Yardımcısı Tamer Kılıç, burada yaptığı konuşmada, Türkiye'nin afete hazır bir ülke olmayı gündemine aldığını söyledi.

Ülkenin, son yıllarda afet çalışmaları üzerine yeterli olgunluğa ulaştığını belirten Kılıç, şunları kaydetti:

"Burada, afet gereği acil olarak 26 destek grubuyla deprem durumunda afete nasıl müdahale edileceği, kimin hangi çalışmayı yapacağını detaylı bir şekilde inceleyeceğiz. Bu masabaşı tatbikatından sonra saha tatbikatı yapılacak. Gecenin bir vakti sizleri çağırabiliriz. Bütün kurumlarımız bu işin bilincinde olacak. Ülkemiz afete hazır bir ülke olmayı gündemine almıştır. Afetten sonra kargaşa ve olumsuzlukları ortadan kaldırmak için çalışmalar yürütülüyor. Bize düşen bunu sahaya yansıtmaktır."

Konuşmaların ardından senaryo gereği, 6,5 büyüklüğündeki deprem sırasındaki mahsur kalanların kurtarılmasına yönelik "masabaşı" tatbikatı gerçekleştirildi.

Kaynak: AA