Masa ve sandalyelerin havada uçtuğu AVM'deki kavga kamerada - Haberler
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Masa ve sandalyelerin havada uçtuğu AVM'deki kavga kamerada

Demirören Haber Ajansı / Murat Küçük - Haberler | Güncel
Masa ve sandalyelerin havada uçtuğu AVM'deki kavga kamerada

BOLU'da, bir AVM'de iki grup arasında çıkan kavga güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

BOLU'da, bir AVM'de iki grup arasında çıkan Kavga güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Olay, geçen hafta D-100 Karayolu Paşaköy mevkiinde bulunan bir AVM'de meydana geldi. Alışveriş merkezinde bulunan alkollü bir mekanda 2 müşteri ile iş yeri sahibi arasında tartışma çıktı. Tartışmanın ardından AVM'den ayrılan müşteriler, daha sonra arkadaşlarını da yanlarına alarak geri geldi. Bu sırada iş yeri sahibi olay yerine polis çağırdı. Polis olayla ilgili iş yeri sahibiyle konuştuğu sırada, kalabalık grup ile iş yeri sahibi ve onun yanındakilerle yeniden kavga çıktı. Alışveriş merkezinde bulunan sandalye ve masalarla birbirlerine saldıran 2 grubu polis güçlükle ayırdı. Kavga anları, AVM'nin güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Görüntülerde alışveriş merkezine kalabalık şekilde gelen grubun masada oturan iş yeri sahibi tartıştıktan sonra birbirlerine masa ve sandalyelerle saldırdığı ve polisin olaya müdahale ettiği görüldü.

Tarafların birbirinden şikayetçi olduğu olayla ilgili adli işlem başlatıldı.


Masa ve sandalyelerin havada uçtuğu AVM'deki kavga kamerada

Masa ve sandalyelerin havada uçtuğu AVM'deki kavga kamerada

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Demirören Haber Ajansı / Murat Küçük - Son Dakika Haberleri

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