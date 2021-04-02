Masa tenisiyle yaşama tutunan otizmli gencin hedefi dünya şampiyonluğu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Masa tenisiyle yaşama tutunan otizmli gencin hedefi dünya şampiyonluğu

Anadolu Ajansı / Özgün Tiran - Haberler | Güncel
Masa tenisiyle yaşama tutunan otizmli gencin hedefi dünya şampiyonluğu

Kırklareli'nde 21 yaşındaki otizmli Hasan Can Moran, çok sevdiği masa tenisi sayesinde hem sosyalleşti hem de kendisine önemli hedefler koydu.

ABD'den Türkiye'ye üstü kapalı tehdit: Rusya'dan aldığınız S-400'leri elinizde tutmayın
ABD'den Türkiye'ye üstü kapalı tehdit: Rusya'dan aldığınız S-400'leri elinizde tutmayın

Kırklareli'nde 21 yaşındaki otizmli Hasan Can Moran, çok sevdiği masa tenisi sayesinde hem sosyalleşti hem de kendisine önemli hedefler koydu.

Yaklaşık 4 yıl önce eğitim gördüğü okulda Moran'ın masa tenisine olan ilgisini ve yeteneğini fark eden öğretmenleri, durumu ailesiyle paylaştı.

Ailesi tarafından Gençlik ve Spor Müdürlüğünün kurslarına yazdırılan Moran, kısa süre sonra çevresiyle iletişim kurmaya başladı.

Moran, aynı yıl masa tenisi antrenörü Mustafa Akyüz ile çalışmalarına başladı ve Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonunca düzenlenen şampiyonada Türkiye birincisi oldu.

Moran, dünya şampiyonu olabilmek için Akyüz ile haftanın beş günü çalışmalarını sürdürüyor.

"Oğlum masa tenisiyle hayata yeniden bağlandı"

Baba Hasan Moran, AA muhabirine, otistik oğlunun masa tenisi ile hayata yeniden bağlandığını söyledi.

Özel gereksinimli ailelerin çocuklarını spora yönlendirmesi gerektiğini ifade eden Moran, "Oğlum spor yapmadan önce kimseyle iletişim kuramıyordu. Şimdi herkesle sohbet ediyor. Oğlumdaki bu değişim bizleri gerçekten çok mutlu etti. Biz açıkçası bu kadar başarılı olacağına ve sosyalleşeceğine çok fazla ihtimal vermiyorduk. Otizmli oğlum masa tenisiyle hayata yeniden bağlandı." dedi.

Hasan Can Moran ise masa tenisi oynarken çok mutlu olduğunu ve dünya şampiyonluğunu hedeflediğini ifade etti.

Antrenör Akyüz de Moran'ın her geçen gün kendisini geliştirdiğini, ilk başlarda iletişim kurmakta zorlanırken, spor yaptıkça sosyalleşmeye başladığını kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgün Tiran

Haber Yorumları
Yorum yapmak için giriş yapınız
Kullanıcı Adı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Özgür Özel Erkan Kandemir Mustafa Şentop Devlet Bahçeli
Magazin Alişan Acun Ilıcalı Burcu Biricik Berrak Tüzünataç
Spor Cenk Tosun Ozan Tufan Burak Yılmaz Emre Belözoğlu Servet Yardımcı
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Dolar Adana
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Masa tenisiyle yaşama tutunan otizmli gencin hedefi dünya şampiyonluğu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 2.4.2021 12:51:28. #1.14#
title