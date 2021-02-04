Masa tenisinde Süper Lig'in mart ayında tekrar başlaması planlanıyor
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Masa tenisinde Süper Lig'in mart ayında tekrar başlaması planlanıyor

04.02.2021 10:03 | Son Güncelleme: 04.02.2021 10:06
Masa tenisinde Süper Lig'in mart ayında tekrar başlaması planlanıyor

Masa tenisinde 2020-2021 Suzan Özbek Sezonu'nda Süper Lig'de üçüncü etap maçlarının mart ayında yapılacağı duyuruldu.

Masa tenisinde 2020-2021 Suzan Özbek Sezonu'nda Süper Lig'de üçüncü etap maçlarının mart ayında yapılacağı duyuruldu.

Türkiye Masa Tenisi Federasyonundan yapılan açıklamada, ikinci yarı programının taslak olarak hazırlandığı belirtildi.

Süper Lig'de 3. etap maçlarının 27-28 Mart'ta yapılacağı ifade edildi. Ligde 4. etabın 10-11 Nisan, 5. etabın 22-23 Mayıs, 6. etabın ise 12-13 Haziran'da düzenlenmesinin planlandığı aktarıldı.

Maçların nerede oynanacağının müsabaka tarihlerinden 2 hafta önce açıklanacağı kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Erkan Tiryaki

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