Masa tenisinde Süper Lig'in 3. etabı yarın Ankara'da başlayacak

Masa tenisinde 2020-2021 Suzan Özbek Sezonunda Süper Lig'in 3. etap karşılaşmaları hafta sonu Ankara'da yapılacak.

Masa tenisinde 2020-2021 Suzan Özbek Sezonunda Süper Lig'in 3. etap karşılaşmaları hafta sonu Ankara'da yapılacak.

Ankara Mamak Spor Salonu'nda gerçekleşecek 3. etap maçları öncesi kadınlarda Tigemspor, bir maç fazlasıyla lider durumda bulunuyor. Erkeklerde ise bir maçı eksik Beşiktaş yenilgisiz liderlik koltuğunda oturuyor.

Salgın önlemlerinin altında ligde yarın ve 28 Mart Pazar günü oynanacak karşılaşmalar saat 09.00'da başlayacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Erkan Tiryaki