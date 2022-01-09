Masa tenisinde Süper Lig'in 3. etabı tamamlandı
AA / Havva Dereağzı - Haberler | Spor
Türkiye Masa Tenisi 2021-2022 Spor Toto sezonunda Süper Lig'in 3. etap karşılaşmaları sona erdi.
Türkiye Masa Tenisi 2021-2022 Spor Toto sezonunda Süper Lig'in 3. etap karşılaşmaları sona erdi.
Selçuklu Belediyesi Uluslararası Spor Salonu'nda düzenlenen karşılaşmalara 16 kadın ve 16 erkek takımından 200 sporcu katıldı.
Gerçekleştirilen 3. etap maçları sonrasında kadınlarda Fenerbahçe ve Tigemspor oynanan 12 maçı namağlup kazanarak 24 puanla birinciliği paylaştı.
Erkeklerde, İstanbul Büyükşehir Belediyespor (İstanbul BBSK) (A), Çorum Belediyesi GSK (A) ve Çiltar MTİ (A) birer mağlubiyet 11 galibiyetle Süper Lig'in 3. etap müsabakalarını 23 puanla lider olarak tamamladı.