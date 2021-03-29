Masa tenisinde Süper Lig'in 3. etabı tamamlandı

Masa tenisi 2020-2021 Suzan Özbek sezonunda Süper Lig'in 3. etap karşılaşmaları tamamlandı.

Masa tenisi 2020-2021 Suzan Özbek sezonunda Süper Lig'in 3. etap karşılaşmaları tamamlandı.

Ankara Mamak Spor Salonu'nda gerçekleştirilen 3. etap maçları sonrasında kadınlarda Bu Piliçspor maç fazlasıyla liderliğe oturdu. Ligde 3 maçı eksik Fenerbahçe 11 maçın tamamını kazanarak ikinci sırada yer aldı. Yine 3 maçı eksik olan Bursa Büyükşehir Belediyespor ise 10 galibiyetle 3 sırada bulunuyor.

Erkeklerde İstanbul Büyükşehir Belediyespor, maç fazlasıyla lider olarak 3. etabı kapattı. Fenerbahçe, 11 maçın tamamını kazanmasına rağmen maç eksiğiyle ikinci, aynı galibiyetteki KBS MTD ise üçüncü sırada yer aldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Erkan Tiryaki