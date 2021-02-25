Masa tenisinde sezonun ikinci yarısı mart ayının sonunda başlayacak
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Masa tenisinde sezonun ikinci yarısı mart ayının sonunda başlayacak

25.02.2021 17:55 | Son Güncelleme: 25.02.2021 17:58
Masa tenisinde sezonun ikinci yarısı mart ayının sonunda başlayacak

Masa tenisinde 2020-2021 Suzan Özbek Süper Lig Sezonu'nun ikinci yarısının mart ayının sonunda başlayacağı bildirildi.

Masa tenisinde 2020-2021 Suzan Özbek Süper Lig Sezonu'nun ikinci yarısının mart ayının sonunda başlayacağı bildirildi.

Türkiye Masa Tenisi Federasyonundan yapılan açıklamada, sezonun ikinci yarısının 5-7 Mart tarihlerinde başlamasının planlandığı ancak salgın nedeniyle Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından maçların mart ayının sonunda yapılmasına izin verildiği belirtildi.

Süper Lig'de ikinci yarının üçüncü etap maçlarına 27-28 Mart'ta başlayacağı kaydedildi. Müsabakaların yerlerinin etaba iki hafta kala açıklanacağı aktarıldı.???????

Kaynak: Anadolu Ajansı / Erkan Tiryaki

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