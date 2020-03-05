Masa tenisinde şampiyon olan öğrencilerin hedefi büyük

05.03.2020 14:30 | Son Güncelleme: 05.03.2020 14:30

Malatya'da, okullar arası Masa Tenisi İl Birinciliği müsabakalarında il şampiyonu olan Özel Mercan Koleji öğrencilerinin hedefi büyük.



Okul Sporları 2019-2020 sezonu faaliyet programında yer alan Okullar arası Masa Tenisi İl Birinciliği müsabakalarında tüm rakiplerini yenerek finale yükselen Mercan Koleji, finalde TOKİ Ortaokulunu 3-1 yenerek şampiyon oldu. Üç gün süren maçların sonunda sezon boyunca yoğun bir tempoda çalışan ve gözünü Türkiye Şampiyonluğuna diken Mercan Kolejliler grup şampiyonasında Malatya'yı temsil edecek.



Konu ile ilgili bir açıklama yapan Mercan Koleji Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Özcan Mercan, "Sezon başında Masa Tenisi branşına yatırım yapma kararı aldık. İşinde uzman bir ekip ile çalışmaya başladık. Okul kulüp çalışmalarımız, okul takımımız ve spor kulübü takımlarımız ile istikrarlı bir çalışma programı gerçekleştirdik. Bu sürecin meyvelerini aldık. Iğdır ilinde yapılan Küçükler Bölge Şampiyonasında birinci, Mardin ilinde yapılan Yıldızlar Bölge Şampiyonasında birinci olduk ve bu iki yaş kategorisinde bölgenin en iyisi olduk. Şimdide Malatya Şampiyonu olarak okul takımlarında da en iyisi olduğumuzu göstermiş olduk. Ayrıca sporcularımız, Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü'nün faaliyet programında yer alan Anadolu Yıldızlar Ligi grup müsabakalarında şampiyon olarak ilimizi Türkiye Şampiyonasında temsil etme hakkı kazandılar. Bu başarılarından dolayı da ziyadesiyle mutlu olduk.Önümüzdeki süreçte Erzurum ilinde yapılacak olan Yıldızlar Türkiye Şampiyonasında ve Eskişehir ilinde yapılacak olan Küçükler Türkiye Şampiyonasında başarılar elde etmek istiyoruz. Bununla beraber Okullarda da ilimizi grupta ve Türkiye Şampiyonasında Malatya' mızı en iyi şekilde temsil edip Kupaları okul kupa müzemize kazandırmak istiyoruz." ifadelerine yer verdi.



İl Şampiyonu olan öğrenciler de, desteklerinden dolayı Mercan Koleji Yönetim Kurulu Başkanı Özcan Mercana teşekkür etti. - MALATYA

Kaynak: İHA