Masa tenisinde kupalar sahiplerini buldu - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Masa tenisinde kupalar sahiplerini buldu

Masa tenisinde kupalar sahiplerini buldu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Sivas'ta düzenlenen "Okullar Arası Masa Tenisi" turnuvası sona erdi.

SİVAS (İHA) - Sivas'ta düzenlenen "Okullar Arası Masa Tenisi" turnuvası sona erdi. Turnuva sonunda dereceye girenler takımlara ödülleri verildi.

Sivas Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Masa Tenisi İl Temsilciliği organizesinde Sivas'ta okullar arası masa tenisi turnuvası yapıldı.

Mecnun Otyakmaz Spor Salonunda düzenlenen turnuvaya 156 sporcu katıldı. Farklı kategorilerde yapılan masa tenisi turnuvasında sporcular dereceye girebilmek için rakipleriyle kıyasıya mücadele etti. Turnuva sonunda Sivas Gençlik ve Spor Şube Müdürü Aytaç Keklik, dereceye girenlere kupa ve madalya takdim ederek tebrik etti. - SİVAS

Masa tenisinde kupalar sahiplerini buldu

Masa tenisinde kupalar sahiplerini buldu

Masa tenisinde kupalar sahiplerini buldu

Masa tenisinde kupalar sahiplerini buldu

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title