Masa tenisinde genç milliler Tunus'ta mücadele edecek
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Masa tenisinde genç milliler Tunus'ta mücadele edecek

Masa tenisinde genç milliler Tunus'ta mücadele edecek
Anadolu Ajansı / Erkan Tiryaki - Haberler | Spor

Masa tenisinde 15 Yaş Altı Milli Takımı ile 19 Yaş Altı Milli Takımı, Tunus'ta düzenlenecek şampiyonalara katılacak.

Masa tenisinde 15 Yaş Altı Milli Takımı ile 19 Yaş Altı Milli Takımı, Tunus'ta düzenlenecek şampiyonalara katılacak.

Türkiye Masa Tenisi Federasyonundan yapılan açıklamada, yarın başlayacak ve 30 Mayıs'a kadar sürecek Tunus Açık Turnuvası'nda yaş kategorilerinde teklerde 32 sporcu, çiftlerde ise 16 çiftin yarışacağı aktarıldı.

15 Yaş Altı Milli Takımı'nda erkeklerde Uğurcan Dursun ve Arda Kekillioğlu, kızlarda ise Ezel Arslan, Büşra Demir ve Nihat Nebhan'ın turnuvaya kabul edildiği ifade edildi.

19 Yaş Altı Milli Takımı'nda ise erkeklerde Uğurcan Dursun, kızlarda Özge Yılmaz, Ece Haraç ve Zeynep Karaca'nın mücadele edeceği belirtildi.???????

Kaynak: Anadolu Ajansı / Erkan Tiryaki

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