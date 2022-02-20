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Masa tenisinde Fransa'da 2 madalya

AA, Muhammed Boztepe - Spor
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Masa tenisinde Fransa'da 2 madalya

Türkiye, Uluslararası Masa Tenisi Federasyonunca Fransa'da düzenlenen puanlı minikler turnuvasında 11 Yaş Altı Erkekler Milli Takımı 2 madalya kazandı.

Türkiye, Uluslararası Masa Tenisi Federasyonunca Fransa'da düzenlenen puanlı minikler turnuvasında 11 Yaş Altı Erkekler Milli Takımı 2 madalya kazandı.

Türkiye Masa Tenisi Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 18-20 Şubat tarihlerinde Metz kentinde düzenlenen organizasyonda, Görkem Öcal birinci, Kuzey Gündoğdu üçüncü oldu.

AA / Muhammed Boztepe - Spor

Türkiye, Fransa, Milli, Metz, Spor, Haberler

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