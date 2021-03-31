Masa tenisinde 3. Lig 2 Nisan'da başlayacak
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Masa tenisinde 3. Lig 2 Nisan'da başlayacak

Anadolu Ajansı / Erkan Tiryaki - Haberler | Spor
Masa tenisinde 3. Lig 2 Nisan'da başlayacak

Türkiye Masa Tenisi Federasyonu 2020-2021 Suzan Özbek Sezonu 3. Lig 1. etap maçları 2-4 Nisan'da Aydın'ın Didim ilçesinde yapılacak.

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Türkiye Masa Tenisi Federasyonu 2020-2021 Suzan Özbek Sezonu 3. Lig 1. etap maçları 2-4 Nisan'da Aydın'ın Didim ilçesinde yapılacak.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre, Didim Spor Salonu'nda yapılacak 1. etap maçlarında Kovid-19 önlemleri alınacak.

Takımlarda Kovid-19 vakası olması durumunda söz konusu ekibin maçı talep edilmesi durumunda ileri bir tarihe ertelenecek. Ayrıca Yarışma Talimatı'nda bulunan, "Bir lig sezonunda 4 kere izinsiz sahaya çıkmayan takımlar ligden çıkartılır." maddesi de geçerli olmayacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Erkan Tiryaki

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