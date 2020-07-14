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Masa tenisinde 2020-2021 sezonu liglere katılım başvuruları başladı

Türkiye Masa Tenisi Federasyonu, 2020-2021 sezonu liglere katılım başvurularının başlatıldığını duyurdu.

Masa tenisinde 2020-2021 sezonu liglere katılım başvuruları başladı
14.07.2020 10:25 | Son Güncelleme: 14.07.2020 11:04

Türkiye Masa Tenisi Federasyonu, 2020-2021 sezonu liglere katılım başvurularının başlatıldığını duyurdu.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre, 2020-2021 sezonu faaliyet programında yer alan Süper Lig, 1. Lig, 2. Lig ve 3. Lig takımlarının katılımlarının belirlenmesi için gerekli şartlar açıklandı.

Takım yetkililerinin federasyonun internet sitesinde yer alan katılım formunu doldurarak, lig katılım bedelinin olduğu banka dekontuyla birlikte 10 Ağustos mesai bitimine kadar federasyona göndermesi gerekiyor.

Kaynak: AA

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