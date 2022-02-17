Masa tenisi: WTTYouth Contender Yarışması

Masa tenisinde, WTTYouth Contender Yarışmasında milli sporcu Görkem Öcal altın, Buse Koçak gümüş madalya kazandı.

Türkiye Masa Tenisi Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Belçika'nın Spa kentinde düzenlenen organizasyonda Görkem Öcal, 11 yaş altı kategorisi final maçında Fransız rakibi Quantin Sandano'yu 3-0 yenerek altın madalyanın sahibi oldu.

Buse Koçak ise aynı kategoride Fransa'nın Metz şehrindeki WTTYouth Contender Yarışmasında finalde İsveçli Siri Benjegard'a 3-1 yenilerek gümüş madalya elde etti.

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