Masa Tenisi Türkiye Şampiyonası Kırşehir'de tamamlandı

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir'de gerçekleştirilen Masa Tenisi Yıldızlar Takım ve Ferdi Türkiye Şampiyonası tamamlandı.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kırşehir Spor Salonu'ndaki müsabakalarda 21 ilden gelen sporcular, dereceye girebilmek için ter döktü.

Türkiye Masa Tenisi Federasyonunun faaliyet programında yer alan şampiyonaya 500'e yakın sporcu, antrenör ve idareci katıldı.

Çekişmeli geçen müsabakaların ardından dereceye giren takımlara kupa ve madalyaları Kırşehir Valisi İbrahim Akın, Masa Tenisi Federasyon Başkanı Oktay Çimen, Gençlik ve Spor İl Müdürü Numan Nafiz Şahin ve protokol üyelerince takdim edildi.