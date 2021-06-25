Masa Tenisi Milli Takım Seçmelerine Katılacak Öğrencilerimizden Kaymakam Gürses'e Ziyaret

MASA TENİSİ MİLLİ TAKIM SEÇMELERİNE KATILACAK ÖĞRENCİLERİMİZDEN KAYMAKAM GÜRSES'E ZİYARETMasa Tenisi Federasyonu tarafından Konya'da düzenlenecek olan Milli Takım seçmelerine ilçemizden katılacak öğrencilerimiz Kaymakam GÜRSES' i makamında ziyaret ettiler.

MASA TENİSİ MİLLİ TAKIM SEÇMELERİNE KATILACAK ÖĞRENCİLERİMİZDEN KAYMAKAM GÜRSES'E ZİYARETMasa Tenisi Federasyonu tarafından Konya'da düzenlenecek olan Milli Takım seçmelerine ilçemizden katılacak öğrencilerimiz Kaymakam GÜRSES' i makamında ziyaret ettiler. Makamda gerçekleşen ziyarette öğrencilerimizle bir süre sohbet eden Kaymakam GÜRSES ziyaretlerinden duyduğu memnuniyetini dile getirerek başarılar diledi.

Kaynak: Habermetre