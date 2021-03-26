Masa tenisi meraklıları Kadıköy'de buluşuyor
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Masa tenisi meraklıları Kadıköy'de buluşuyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Masa tenisi meraklıları Kadıköy'de buluşuyor

Uluslararası Masa Tenisi Federasyonu tarafından ilan edilen "Dünya Herkes İçin Masa Tenisi Günü", Kadıköy Söğütlüçeşme Özgürlük Parkında, 6 Nisan Salı günü gerçekleşecek görkemli bir turnuvayla kutlanacak.

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Uluslararası Masa Tenisi Federasyonu tarafından ilan edilen "Dünya Herkes İçin Masa Tenisi Günü", Kadıköy Söğütlüçeşme Özgürlük Parkında, 6 Nisan Salı günü gerçekleşecek görkemli bir turnuvayla kutlanacak.

Kadıköy Özgürlük Parkı "Dünya Herkes İçin Masa Tenisi Günü" kutlamaları kapsamında Kadıköy Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü tarafından düzenlenen masa tenisi turnuvasına ev sahipliği yapıyor. 6 Nisan Salı günü saat 10.00 - 16.00 saatleri arasında gerçekleşecek turnuvada rakiplerin heyecanlı çekişmesi görkemli ve eğlenceli görüntülere sahne olacak. Düzenlenen turnuvaya masa tenisine gönül vermiş antrenörlerin bir araya gelerek kurduğu Table Tennis Organizations (TTO) da ödül ve raketleri temin ederek destekte bulunuyor.

Turnuvaya katılım için Kadıköy Belediyesi'nin internet sayfasında yer alan başvuru formunu doldurmak yeterli. 3 Nisan'a kadar başvuruların alınacağı turnuva 200 kişilik kontenjanla sınırlı olup, 12 yaş üstü bütün bireylere açık olarak gerçekleşecek. Kadıköy Belediyesi'nin Daha Çok Spor Daha Çok Kadıköy sloganıyla ilçede sürdürdüğü bütün spor etkinlikleri Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan Covid-19 Salgın Yönetimi ve Çalışma esaslarına uygun olarak gerçekleştiriliyor. Bu esaslara uygun olarak düzenlenecek turnuvaya katılımda da HES Kodu'nu gösterme zorunluluğu var. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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