Masa Tenisi İç Anadolu Bölge Şampiyonası sona erdi
Kayseri'de düzenlenen Masa Tenisi İç Anadolu Bölge Şampiyonası tamamlandı.
Kayseri'de düzenlenen Masa Tenisi İç Anadolu Bölge Şampiyonası tamamlandı.
Kayseri Kadir Has Kongre Merkezi Spor Salonu'ndaki şampiyonada 20 takım karşılaştı.
Müsabakalarda, kızlarda Kocasinan Belediyesi Spor Kulübü A Takımı (Kayseri) birinci, Kocasinan Belediyesi Spor Kulübü B Takımı (Kayseri) ikinci, Masader (Ankara) üçüncü, Tepebaşı Belediyesi Spor Kulübü (Eskişehir) dördüncü oldu.
Erkeklerde Etimesgut Belediyespor (Ankara) birinci, Kocasinan Belediyesi Spor Kulübü A Takımı (Kayseri) ikinci, Kocasinan Belediyesi Spor Kulübü B Takımı (Kayseri) üçüncü, Tepebaşı Belediyesi Spor Kulübü (Eskişehir) dördüncü sırada yer aldı.
İlk dörde giren takımlar, ocak ayında Aydın'da yapılacak Masa Tenisi Gençler Türkiye Final Müsabakalarına katılacak.