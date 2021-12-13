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Masa tenisi gençler şampiyonları belli oldu

Masa tenisi gençler şampiyonları belli oldu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Okul Sporları Gençler Masa Tenisi il birinciliği müsabakalarında erkeklerde Farabi Anadolu Lisesi, kızlarda ise Gümüşova Anadolu Lisesi birinci oldu.

Okul Sporları Gençler Masa Tenisi il birinciliği müsabakalarında erkeklerde Farabi Anadolu Lisesi, kızlarda ise Gümüşova Anadolu Lisesi birinci oldu.

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan protokol gereği 2021-2022 eğitim öğretim yılı okul spor yarışmaları kapsamında gençler masa tenisi il birinciliği yapıldı.

Gençler A il birinciliği müsabakaları sonunda erkeklerde Farabi Anadolu Lisesi birinci, Cumayeri Çok Programlı Anadolu Lisesi ikinci, 15 Temmuz Şehitler Anadolu Lisesi üçüncü, Osman Kuyumcu Anadolu Lisesi dördüncü olurken kızlarda ise Gümüşova Anadolu Lisesi birinci, Farabi Anadolu Lisesi ikinci, Akçakoca Fen Lisesi üçüncü ve Düzce Spor Lisesi dördüncü oldu.

Dereceye giren takımlara ödüllerini Spor Şube Müdürü Altuğ Kuru takdim etti. - DÜZCE

Masa tenisi gençler şampiyonları belli oldu

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri

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