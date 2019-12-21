Masa Tenisi Gençler Kategorisi müsabakaları sona erdi

21.12.2019 11:16 | Son Güncelleme: 21.12.2019 11:20

Bilecik'te 2019-2020 Eğitim-Öğretim yılı Okul Sporları Masa Tenisi Genç A (erkek-kız) müsabakaları sona erdi.



Karşılaşmalar İstasyon Spor Salonunda yapılan organizasyonla sona ererken sporcuların madalyaya ulaşmak için kıyasıya mücadelesinde renkli görüntüler ortaya çıktı. Müsabakalar sonucunda dereceye giren sporculara kupa ve madalyalarını Gençlik ve Spor İl Müdür Vekili Neslihan Leblebicioğlu takdim etti.



Organizasyon çekilen hatıra fotoğrafının ardından sona erdi. - BİLECİK

Kaynak: İHA