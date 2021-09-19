Masa Tenisi Balkan Şampiyonası'nda Türk finalini Gündüz kardeşler kazandı - Haberler Spor
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Masa Tenisi Balkan Şampiyonası'nda Türk finalini Gündüz kardeşler kazandı

AA / Erkan Tiryaki - Haberler | Spor
Masa Tenisi Balkan Şampiyonası'nda Türk finalini Gündüz kardeşler kazandı

Bulgaristan'da düzenlenen 46. Büyükler Masa Tenisi Balkan Şampiyonası'nda çift erkeklerde, İbrahim Gündüz-Ziver Gündüz kardeşler şampiyon oldu.

Bulgaristan'da düzenlenen 46. Büyükler Masa Tenisi Balkan Şampiyonası'nda çift erkeklerde, İbrahim Gündüz-Ziver Gündüz kardeşler şampiyon oldu.

Türkiye Masa Tenisi Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, finalde bir diğer Türk çift Zihni Batuhan Şahin-Afşin Gül ikilisini 3-2 mağlup eden Gündüz kardeşler, şampiyonluğa ulaştı. Zihni Batuhan Şahin-Afşin Gül ikilisi ise gümüş madalya aldı.

Çift kadınlarda ise Sibel Altınkaya-Simay Kulakçeken ikilisi finalde Romanya'dan Alina Zaharia-Dragoman çiftine 3-2 kaybederek ikincilikle yetindi.

Karışık çiftlerde Zihni Batuhan Şahin-Merve Öztürk çifti de Romanya'dan Chirita-Dragoman ikilisine yenilerek gümüş madalyada kaldı.

Tek erkeklerde ise Batuhan Ulucak finalde Romen Chirita'ya mağlup olarak organizasyonu gümüş madalyayla tamamladı.

AA / Erkan Tiryaki - Spor Haberleri
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Haber: Masa Tenisi Balkan Şampiyonası'nda Türk finalini Gündüz kardeşler kazandı - Haberler Spor
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