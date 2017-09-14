Masa Tenisi Avrupa Takımlar Şampiyonası Challenge Ligi Lüksemburg'da sürüyor.



Şampiyonanın ikinci gününde Erkek Milli Takımı, Bulgaristan'ı 3-0 yenerek grup maçlarını tamamladı. Grupta oynadığı 3 maçı da kazanan milliler, adını çeyrek finale yazdırdı.



Kadın Milli Takımı ise şampiyonadaki ikinci maçında Galler'i 3-2 yenerken, Bulgaristan karşısında da 3-0 kazanarak çeyrek finale yükseldi.



Grup karşılaşmalarını lider tamamlayan Azerbaycan'a ilk maçta 3-2 yenilen kadın milliler, bugün aldığı iki galibiyetle tur atlayan ekip oldu.