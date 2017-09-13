Masa Tenisi Avrupa Takımlar Şampiyonası Challenge Ligi, Lüksemburg'da başladı.



Organizasyonda kadın milliler, G Grubu'nda Galler, Azerbaycan ve Bulgaristan, erkekler ise F Grubu'nda Çekya, Bulgaristan ve İsviçre ile mücadele ediyor.



Şampiyonanın ilk gününde A Milli Erkek Takımı, İsviçre ve Çekya'yı aynı sonuçla 3-0 mağlup etti. Erkekler, grubundaki son maçında yarın Bulgaristan ile karşılaşacak.



A Milli Kadın Takımı ise ilk günde Azerbaycan'a 3-2 yenildi. Milliler yarın da grupta Galler ve Bulgaristan ile karşı karşıya gelecek.