Masa tenisi: Avrupa 19 Yaş Altı Gençler Şampiyonası
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Masa tenisi: Avrupa 19 Yaş Altı Gençler Şampiyonası

Masa tenisi: Avrupa 19 Yaş Altı Gençler Şampiyonası
Anadolu Ajansı / Halil İbrahim Avşar - Haberler | Spor

Türkiye Genç Kız Masa Tenisi Milli Takımı, Avrupa 19 Yaş Altı Şampiyonası'nı 4. sırada tamamladı.

Türkiye Genç Kız Masa Tenisi Milli Takımı, Avrupa 19 Yaş Altı Şampiyonası'nı 4. sırada tamamladı.

Türkiye Masa Tenisi Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Hırvatistan'ın Varazdin kentinde düzenlenen organizasyonda Ece Haraç, Özge Yılmaz, Yağmur Şevval Karaca ve Zeynep Karaca'dan oluşan milli takım, üçüncülük maçında Fransa ile karşılaştı.

Fransa'ya 3-0 yenilen ay-yıldızlar, Avrupa dördüncüsü oldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil İbrahim Avşar

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