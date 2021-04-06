Masa tenisi antrenörlük kursu Çorum'da başladı
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Masa tenisi antrenörlük kursu Çorum'da başladı

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Masa tenisi antrenörlük kursu Çorum'da başladı

Çorum Belediyesi Buhara Kültür Merkezinde düzenlenen 1. kademe masa tenisi antrenörlük kursu başladı.

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Çorum Belediyesi Buhara Kültür Merkezinde düzenlenen 1. kademe masa tenisi antrenörlük kursu başladı.

Antrenörlük kursuna katılmak için Türkiye'nin değişik bölgelerinden 33 kursiyer Çorum'a geldi. 1. Kademe Masa Tenisi Antrenörlük Kursu 03-09 Nisan 2021 tarihleri arasında Çorum Belediyesi Buhara Kültür Merkezi Spor Salonunda gerçekleştirilecek. Kurs, Çorum Belediyesi GSK ve Masa Tenisi Milli Takım Antrenörlerinden Ali Korkmaz tarafından veriliyor.

Kursu ziyaret ederek çalışmaları izleyen Çorum Belediye Başkan Vekili İsmail Yağbat, kendilerini barışın ve kardeşliğin şehri Çorum'da ağırlamaktan mutluluk duyduklarını ifade etti.

Başkan vekili İsmail Yağbat, "Çorum, masa tenisi branşında son zamanlarda kendini ispatlamış, Türkiye ve dünya çapında sporcu yetiştiren bir il. Çorum Belediyesi olarak sporun her branşına olduğu gibi masa tenisine de destek veriyor, yeni sporcuların yetişmesi için gerekli alanlar ve imkanları oluşturma gayretiyle yatırımlar yapıyoruz. Pandeminin sona erdiği bir tarihte tekrardan sizleri Çorum'da görmeyi arzuluyoruz. Tarihiyle, kültürüyle Çorum'u sizlere tanıtmış, sizleri buradan bir gönül elçisi olarak uğurlamış olmak temennisiyle hepinize başarılar diliyor, Allah'a emanet ediyorum" dedi.

Belediye Başkan Vekili Yağbat, kursiyerlere Covid-19 tedavi süreci devam ettiği için evinde dinlenen Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın'ın selamlarını iletti. Ziyarette Çorum Belediyesi Spor İşleri Müdürü ve Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı Nadir Solak da hazır bulundu. - ÇORUM

Masa tenisi antrenörlük kursu Çorum'da başladı
Masa tenisi antrenörlük kursu Çorum'da başladı
Masa tenisi antrenörlük kursu Çorum'da başladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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