Masa tenisi: 2021 Kadınlar Avrupa Takımlar Şampiyonası Elemeleri
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Masa tenisi: 2021 Kadınlar Avrupa Takımlar Şampiyonası Elemeleri

Masa tenisi: 2021 Kadınlar Avrupa Takımlar Şampiyonası Elemeleri
Anadolu Ajansı / Fatih Çakmak - Haberler | Spor

Masa tenisinde A Milli Kadın Takımı, 2021 Avrupa Takımlar Şampiyonası Elemeleri'nde son maçında Bulgaristan'ı 3-1 yenerek, Romanya'da yapılacak finallere katılma hakkı elde etti.

Masa tenisinde A Milli Kadın Takımı, 2021 Avrupa Takımlar Şampiyonası Elemeleri'nde son maçında Bulgaristan'ı 3-1 yenerek, Romanya'da yapılacak finallere katılma hakkı elde etti.

Türkiye Masa Tenisi Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da düzenlenen elemelerde, Sibel Altınkaya, Ece Haraç, Gülpembe Özkaya ve Simay Kulakçeken'den oluşan milli takım, A Grubu'nda ilk maçında Bosna Hersek'i 3-1 yendi.

İkinci maçında Yunanistan'a 3-2 mağlup olan milliler, grubunu 2. sırada tamamladı ve 2. etapta D Grubu ikincisi Litvanya ile eşleşti.

Litvanya'yı 3-1 yenen milliler, finale yükseldi. Finalde Bulgaristan ile karşılaşan A Milli Kadın Takımı, maçı 3-1 kazanarak, Romanya'da yapılacak finallere katılma hakkı kazandı.

Şampiyona finalleri 28 Eylül-3 Ekim tarihlerinde Romanya'nın Cluj kentinde düzenlenecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Çakmak

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