Maşa ile Koca Ayı: Maşa'nın Şarkısı Filmi
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Maşa ile Koca Ayı serisinin yeni halkası 22 Ekim 2021'de vizyonda olacak.
Filmin Türü: 0
Orijinal Adı: Masha And The Bear: Masha's Songs
Yapımcı Firma: BG Film
Yapım Yılı: 2020
Yapım Ülkesi: Rusya
Dağıtıcı Firma: CGV Mars Dağıtım
Vizyon Tarihi: 22.10.2021
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Kaynak: InterSinema.com