Maşa ile Koca Ayı: Maşa'nın Şarkısı Filmi
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Maşa ile Koca Ayı: Maşa'nın Şarkısı Filmi

Maşa ile Koca Ayı: Maşa'nın Şarkısı Filmi
InterSinema.com - Haberler | Sinema

Maşa ile Koca Ayı: Maşa'nın Şarkısı filminin fragmanı, oyuncuları, resimleri ve tüm bilgileri. Maşa ile Koca Ayı: Maşa'nın Şarkısı filminin oynadığı sinemalar ve seanslar.

Maşa ile Koca Ayı serisinin yeni halkası 22 Ekim 2021'de vizyonda olacak.

Filmin Türü: 0

Orijinal Adı: Masha And The Bear: Masha's Songs

Yapımcı Firma: BG Film

Yapım Yılı: 2020

Yapım Ülkesi: Rusya

Dağıtıcı Firma: CGV Mars Dağıtım

Vizyon Tarihi: 22.10.2021

Maşa ile Koca Ayı: Maşa'nın Şarkısı Filmiyle ilgili detaylı bilgi için tıklayın.

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Kaynak: InterSinema.com

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