DANS SPORU (LT&ST) 1. KADEME YARDIMCI ANTRENÖRLÜK KURSU UYGULAMA VE YAZILI SINAV SORU HAVUZU
14-19 Eylül 2021 tarihlerinde İstanbul'da yapılacak olan Dans Sporu (LT&ST) 1. kademe yardımcı antrenörlük kursu uygulama ve yazılı sınav soru havuzu yayınlanmıştır.
14-19 Eylül 2021 tarihlerinde İstanbul'da yapılacak olan Dans Sporu (LT&ST) 1. kademe yardımcı antrenörlük kursu uygulama ve yazılı sınav soru havuzu yayınlanmıştır.
Uygulama sınavı soru havuzu için Tıklayınız...
Yazılı sınav soru havuzu için Tıklayınız...
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GİRİŞ
GİRİŞ TEB TÜRK EKONOMİ BANKASI AŞ. ÖZEL GELİRLER Hesabı IBAN: TR96 0003 2000 0000 0086 6054 19 Alıcı: TÜRKİYE DANS SPORLARI FEDERASYONU TEB TÜRK EKONOMİ BANKASI AŞ. DOLAR - USD Hesabı IBAN: TR31 0003 2000 0000 0086 5847 64 Alıcı: TÜRKİYE DANS SPORLARI FEDERASYONU TEB TÜRK EKONOMİ BANKASI AŞ. EURO Hesabı IBAN: TR36 0003 2000 0000 0086 5847 71 Alıcı: TÜRKİYE DANS SPORLARI FEDERASYONU TEB TÜRK EKONOMİ BANKASI AŞ. CHF Hesabı IBAN: TR95 0003 2000 0000 0086 5847 76 Alıcı: TÜRKİYE DANS SPORLARI FEDERASYONU
Kaynak: Habermetre