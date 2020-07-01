Masa Başında Çalışırken Sağlığınızdan Olmayın! İşte Küçük Tüyolar
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Masa Başında Çalışırken Sağlığınızdan Olmayın! İşte Küçük Tüyolar

Masa başında çalışmak tahmin ettiğinizden çok daha kötü sonuçlara neden olabilir.

Masa Başında Çalışırken Sağlığınızdan Olmayın! İşte Küçük Tüyolar
01.07.2020 08:39 | Son Güncelleme: 01.07.2020 08:43

Masa başında çalışmak tahmin ettiğinizden çok daha kötü sonuçlara neden olabilir. İnsan bedeni masa başında uzun süre bir monitöre bakmak için pek uygun değil. Bu durum hem vücut sağlığını hem de gözleri bozabiliyor. Peki bu konuda neler yapılabilir?

Sizler için ergonomik çalışma alanı önerilerinde bulunabiliriz. Öncelikle masa ve sandalyenizin son derece ergonomik olmasına dikkat edin. Masa yüksekliği büyük bir fark yaratıyor; kullanıcı, dirseklerini masaya koyduğunda klavyenin kollarıyla 90 derecelik açı yapması çok büyük öneme sahip. Ayrıca klavyeden fazla uzaklaşmamanız gerekiyor.

Masa başı işler vücut sağlığının düşmanı

Masa başında çalışırken çok daha sağlıklı zaman geçirmek için önerebileceğimiz Bir diğer konu ise monitörler bu konu, biraz da gözlerinizin sağlığı ile ilgili. Eğer göz sağlığınızı korumak istiyorsanız, mümkün olduğunca kavisli monitörler tercih edin. Bu tür monitörler sayesinde gözleriniz ekranın tamamını görebilecek ve yorulmayacak.

Masa başı işler aynı zamanda ergonomik bir klavye ve fare istiyor. Hem parmaklarınızın hem de kollarınızın yorulmaması için klavyenizin ve farenizin iyice kavrayabileceğiniz türden olması şart. Böylece kol ve ellerinizin sağlığını daha fazla korumuş olursunuz.

Ergonomik ürünler sağlığınızı tehlikeye atan durumların oluşmasını engeller. Hem pozisyonlar açısından hem de vücut şeklinin bozulmaması bakımından ergonomik bir ortam yaratmak önemlidir. Peki sizin bu konuda kendinize ait tüyolarınız var mı? Varsa yorumlar bölümünden bizlerle paylaşabilirsiniz.

Kaynak: Tamindir

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