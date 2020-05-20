Masa başında çalışanlar dikkat!
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Masa başında çalışanlar dikkat!

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Prof. Dr. Turan Uslu konu hakkında bilgiler verdi.

Masa başında çalışanlar dikkat!
20.05.2020 11:09 | Son Güncelleme: 20.05.2020 11:09

Günümüzde insanların büyük çoğunluğu zamanlarının en az üçte birini iş yerlerinde masa başında çalışarak geçiriyor. Uzun süre aynı pozisyonda kalmak, saatlerce bilgisayara bakmak, klavye kullanmak, yoğun gündemi takip etmek, iş stresi birçok sağlık sorununu da beraberinde getiriyor.

Oturma Şeklinize Dikkat Edin!

Masa başında uzun süre oturmak, kullanılmayan kasların zayıflamasına sebep olur. Omurga çevresindeki kasları zayıflatır, bazı kasların kısalmasına sebep olur, omurganın doğal eğrilikleri bozulur. Bu durum bel, sırt ve boyun ağrılarına sebep olur. Bu durumu asgariye indirmek için, otururken ayaklarınız yere basılı şekilde 90 derece açıyla oturmalı ve masa yüksekliğinin dirsek seviyesinde olmasına dikkat etmelisiniz. Ayrıca, oturduğunuz sandalyede bel yastığı kullanmak bel ağrılarınızın azalmasını sağlar. Yine dik oturmalı, başınızın ve omuzlarınızı öne kaymasına izin vermemelisiniz.

Gözlerinize dikkat edin!

Bilgisayarın başından hiç kalkmadan saatlerce kalmak, dikkat gerektiren durumlarda gözlerinizi kırpmadan ekrana odaklanmak göz kuruluğuna sebep olabilir. Göz kuruluğu gözlerde acıya, yanmaya sebep olur. Ayrıca göz yorgunluğuna, görme bozukluklarına, baş ağrılarına yol açar. Bu nedenle gözlerinizi sık sık kırpıştırmaya, göz kapaklarınızı arada sırada dinlendirmeye özen göstermelisiniz. Mümkün olduğunca gözlerinizi ekrandan ayırarak camdan dışarıya uzaklara bakmak gözlerinizi rahatlatacaktır. Ayrıca göz çevresi kaslarınız için egzersizler yapın.

Uygun Mouse Kullanımına Dikkat!

El ve bilek rahatsızlıklarının çoğu yanlış mouse kullanımından kaynaklanır. Mouse kullanırken bileklerinizin fazla kıvrılmamasına ve dirseklerinizle aynı seviyede olmasına dikkat edin. Yanlış mouse kullanımı omuz ağrıları, el bileği ve dirsek ağrıları ile karşılaşabilirsiniz. Uzun süreli bilgisayar kullanımı her halükarda omuz, dirsek ve el bileği ağrılarına sebep olacaktır. Bu riski azaltmak mümkün ancak tamamen ortadan kaldırmak mümkün değildir.

Sağlıklı Beslenin!

Çalışırken sağlıksız atıştırmalık, cips, çikolata, bisküvi, kola vs. tüketimine dikkat edin. Bu tür yiyecek ve içecekler midenize zarar vermenin yanı sıra kilo almanıza da sebep olur. İş ortamında en çok tüketilen içeceklerden kahveye de kafein içerdiğinden dolayı dikkat etmek gerekir. Kafein tüketiminde aşırılığa kaçmayın. Aşırı kahve tüketimi osteoporoza, çarpıntıya, uyku sorunlarına yol açabilir.

Hareket Edin!

Gün boyu hareketsiz kalan vücudunuza gün sonunda egzersiz yaptırın. Fırsatınız varsa haftanın birkaç günü egzersiz yapın. "Spor yapmaya hiç vaktim yok" diyorsanız da hafta sonları yürüyüşler yapabilirsiniz. Ayrıca uzmanlar, ofis ortamında her 30*45 dakikada bir ayağa kalkarak kısa yürüyüşler yapılmasını öneriyorlar. Mümkünse işinize yürüyerek gidin, aracınızı uzağa park edin, durakta beklerken yürüyüş yapın.

Kaynak: Bültenler

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