Masa başı basit egzersiz teknikleri
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Masa başı basit egzersiz teknikleri

Masa başı basit egzersiz teknikleri
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Hayatın günlük akışındaki yoğunluklarımız, bizlerin spordan uzaklaşmasını gerektiriyor olabilir ancak bu durum, vücudumuzun tümüyle hareketsiz kalmasına bir bahane değil.

Hızla gelişen teknoloji sayesinde gündelik yaşamın büyük bir kısmını evde geçirmek zorunda kalanlar için spor eğitmenleri; basit, fazla zaman almayan, her kesimin yapabileceği kısa egzersizler tavsiye ediyor.

Covid-19 salgını ve gelişen teknoloji sebebiyle çoğu şirketin home-ffice uygulamasına geçtiğini ve evde geçirilen zamanın uzun olmasına dikkat çeken eğitmenler; vücudumuzu kısa egzersizlerle dinç tutabileceğimizi belirtiyor. Özellikle masa başı çalışan bireylerin, uzun vadede kronik baş ağrısı ve tutulma yaşayabileceğini ifade eden spor ve egzersiz uzmanı Burak Kulaksız, beş dakikayı geçmeyen basit antrenman hareketleriyle bu durumun önüne geçilebileceğini belirtiyor. Çalışma süresi içerisinde saat başı mola verilmesi gerektiğinin altını çizen Kulaksız, sandalyede hareketsiz bir şekilde oturup, omuzları gevşetmeyi, başı sağa sola doğru çevirip öne doğru eğerek, kulakları omuzlara değdirmeyi öneriyor.

Spor ve Egzersiz Eğitmeni Burak Kulaksız, evde çalışanlar çin instagram hesabından mini çalışma programı yayınladı. Herkesin basit bir şekilde yapabileceği toplam sekiz maddeden oluşan program şöyle;

1- Oturun ve omuzlarınızı gevşetin. Başınızı sağa doğru eğerek kulağınızı sağ omuzunuza yaklaştırın.

2- Sağ avuç içinizi başınızın sağ tarafına yerleştirin. Elinizi ve başınızı diğer yana doğru yatırın ve derin nefes alın. Nefesinizi tutun ve sertçe itmeye devam edin.

3- Nefesinizi yavaşça ve tamamen verirken elinizi bırakın ve başınızı sağ omzunuza doğru yaklaştırın. Bunu iki kez daha tekrar edin.

4- Uygulamayı sol tarafınızda üç kez tekrarlayın.

5- Başınız düz olacak şekilde, parmaklarınızın iç taraflarını başınızın iki yan alta tarafındaki kemiklerin üzerine yerleştirin. Derin nefes alın ve parmaklarınızla birlikte başınızı fizyometrik olarak itin.

6- Ellerinizi kucağınıza bırakın ve ağzınızdan nefes verirken çenenizi acın. Ağzınızdan derin nefes alırken çenenizi öne doğru, alt dişlerinizi de üst çenenize doğru uzatın. Nefesinizi verin, ağzınızı acın ve çenenizi gevşetin.

7- Çenenizi bir kez daha gerin. Nefesinizi verirken başınızı göğsünüze doğru düşürün.

8- Derin bir nefes alın, parmaklarınızın iç taraflarıyla başınızı yukarı yöne doğru itin, bu arada başınız aşağı düşmeye devam edecektir. Nefesinizi verirken parmaklarınızı da çekin ve başınızın önünüze düşmesini sağlayın. Bunu iki kez tekrarlayın. Son kez yaparken nefesinizi verdiğiniz sırada parmaklarınızı başınızın arkasında kenetleyin ve dirseklerinizle birlikte başınızı arkaya doğru çekin.

Kaynak: Bültenler

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