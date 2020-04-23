Marya, polislerden evini süslemek için bayrak istedi AĞRI'nın Doğubayazıt ilçesinde yaşayan 10 yaşındak Marya Yıldız, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlamak için 155 Polis İmdat Hattı'nı arayarak Türk bayrağı istedi.

AĞRI'nın Doğubayazıt ilçesinde yaşayan 10 yaşındak Marya Yıldız, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlamak için 155 Polis İmdat Hattı'nı arayarak Türk bayrağı istedi.

Doğubayazıt'ta yaşayan Ayfer-Hüseyin çiftinin çocuğu Marya Yıldız, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nde evini süslemek için bayrak almak istedi. Ancak koronavirüs salgını nedeniyle yaşından dolayı sokağa çıkması yasak olan Marya, 155 Polis İmdat Hattı'nı aradı. Şehit Gürhan Yardım ilkokulu 4'üncü sınıf öğrencisi Marya Yıldız, polislerden bayrak istedi.

Doğubayazıt İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis memurları da temin ettikleri bayrakları Yıldız'ın evine götürerek, teslim etti. Marya ise kağıda çizip, duvarına astığı Türk bayrağı resmini polislere hediye etti. KÖYDE KUTLAMA YAPTILARDoğubayazıtlı Ömer Paşayiğit ve bir grup arkadaşı da Gültepe köyünde çocuklar için kutlama düzenledi. Köy dışındaki arazide, sosyal mesafe korunarak organize edilen kutlamada çocuklara pasta ikram edildi. Çocuklar, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı mesajlarıyla kutladı.

Doğubayazıt ilçesi Uluyol Mahallesi'ndeki evinde, tek başına 23 Nisan kutlaması yapan Beytullah Kaçuru ise herkesi evde kalmaya davet etti.

- Doğubayazıtağrı

Kaynak: DHA