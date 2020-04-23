Marya, polislerden evini süslemek için bayrak istedi Marya, polislerden evini süslemek için bayrak istediAĞRI'nın Doğubayazıt ilçesinde şayaşan Marya Yıldız, sokağa çıkamayınca 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlamak için 155'i arayarak bayrak istedi.

Marya, polislerden evini süslemek için bayrak istedi

AĞRI'nın Doğubayazıt ilçesinde şayaşan Marya Yıldız, sokağa çıkamayınca 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlamak için 155'i arayarak bayrak istedi.

Doğubayazıt'ta yaşayan Ayfer-Hüseyin çiftinin çocuğu olan Marya Yıldız, koronavirüs salgını sebebiyle 20 yaş altındakilerin sokağa çıkması yasaklanınca 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlamak için 155'i aradı. Şehit Gürhan Yardım ilkokulu 4'üncü sınıf öğrencisi Marya Yıldız, evini süslemek için polislerden bayrak istedi. Doğubayazıt İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis memurları, temin ettikleri bayrakları Yıldız'ın evine götürerek teslim etti. Marya Yıldız ise kağıda çizerek evinin duvarına astığı Türk Bayrağı'nı polislere hediye etti.

KÖYDE KUTLAMA YAPTILAR

Doğubayazıtlı Ömer Paşayiğit ve bir grup arkadaşı Gültepe köyünde çocuklar için kutlama düzenledi. Köy dışındaki arazide sosyal mesafenin korunarak organize edilen törende çocuklara pasta ikram edildi. Çocuklar, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı mesajlarıyla kutladı.

Bu arada Doğubayazıt ilçesi Uluyol Mahallesi'ndeki evinde tek başına 23 Nisan kutlaması yapan Beytullah Kaçuru, herkesi evde kalmaya davet etti.

Kaynak: DHA