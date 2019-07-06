Marvin Sinan Büyüksakarya, Adanaspor'da

Kaynak: DHA

Spor Toto 1'inci Lig takımlarından Adanaspor, geçtiğimiz sezon VFR Aalen takımında forma giyen 24 yaşındaki sağ bek oyuncusu Marvin Sinan Büyüksakarya ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.Adanaspor Başkanı Bayram Akgül ile İstanbul'da bir araya gelen Marvin Sinan Büyüksakarya, kendisini turuncu beyazlı renklere bağlayan imzayı attı.