Marvin Sinan Büyüksakarya, Adanaspor'da

Spor Toto 1'inci Lig takımlarından Adanaspor, geçtiğimiz sezon VFR Aalen takımında forma giyen 24 yaşındaki sağ bek oyuncusu Marvin Sinan Büyüksakarya ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Marvin Sinan Büyüksakarya, Adanaspor'da
Spor Toto 1'inci Lig takımlarından Adanaspor, geçtiğimiz sezon VFR Aalen takımında forma giyen 24 yaşındaki sağ bek oyuncusu Marvin Sinan Büyüksakarya ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.
Adanaspor Başkanı Bayram Akgül ile İstanbul'da bir araya gelen Marvin Sinan Büyüksakarya, kendisini turuncu beyazlı renklere bağlayan imzayı attı. 


Kaynak: DHA
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