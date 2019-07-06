Marvin Sinan Büyüksakarya, Adanaspor'da
Spor Toto 1'inci Lig takımlarından Adanaspor, geçtiğimiz sezon VFR Aalen takımında forma giyen 24 yaşındaki sağ bek oyuncusu Marvin Sinan Büyüksakarya ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.
Spor Toto 1'inci Lig takımlarından Adanaspor, geçtiğimiz sezon VFR Aalen takımında forma giyen 24 yaşındaki sağ bek oyuncusu Marvin Sinan Büyüksakarya ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.
Adanaspor Başkanı Bayram Akgül ile İstanbul'da bir araya gelen Marvin Sinan Büyüksakarya, kendisini turuncu beyazlı renklere bağlayan imzayı attı.
Adanaspor Başkanı Bayram Akgül ile İstanbul'da bir araya gelen Marvin Sinan Büyüksakarya, kendisini turuncu beyazlı renklere bağlayan imzayı attı.
Kaynak: DHA
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