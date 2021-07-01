Marvel Strike Force'un yönetmeni, Wildlife ile anlaştı
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Marvel Strike Force'un yönetmeni, Wildlife ile anlaştı

Marvel Strike Force'un yönetmeni, Wildlife ile anlaştı
Turkmmo - Haberler | Gamegar

Wildlife Studios, eski Marvel Strike Force oyun yönetmeni Jonathan Durr tarafından yönetilecek Foxbear Games adlı yeni bir Los Angeles stüdyosu açtığını duyurdu.

Wildlife Studios, eski oyun yönetmeni Jonathan Durr tarafından yönetilecek Foxbear Games adlı yeni bir Los Angeles stüdyosu açtığını .
Mobil oyun şirketi, Foxbear'ın bağımsız olarak çalışacağını ve türe farklı izleyiciler getiren RPG(Role Play Gaming) oyunları oluşturmak üzerine çalışmalarda bulunacağını açıkladı.
Haber, Wildlife'ın Never Forget Games ve SuperWow Games'te iki stüdyo daha açmasından birkaç ay sonra geldi. Bu, şirketin şu anda şemsiyesi altında üç şirket içi stüdyosu olduğu anlamına geliyor.
Wildlife CEO'su Victor Lazarte, Durr'a "derin RPG sistemleri anlayışı" ve Marvel Strike Force'un Kabam, FoxNext ve Scopely arasında geçiş yaparken istikrar ve başarı elde etmesineki başarı ve deneyimleri sebebiyle görev verdiğini söyledi.
Lazarte, "Jonathan Durr ile derin RPG sistemlerini anlamada ustalaşmış birini yaratıcı ağımıza ekliyoruz, Durr'un uzmanlığı ve RPG türündeki uzun başarı geçmişi, Wildlife altyapısıyla birleştiğinde, Foxbear Games'in dünyanın dört bir yanındaki oyunculara inanılmaz yeni bir mobil deneyim sunacağından eminiz." ifadelerini kullandı.
Geçtiğimiz Şubat'ta Never Forget Games, Nisan ayında ise ise SuperWow Games'i açan Wildlife, Foxbear ile de başarıyı sağlarsa büyümeyi sürdürecek gibi gözüküyor çünkü RPG türünde oyunlar bu aralar çok revaçta ve çıkacak oyunun mobil olacak olması kullanıcı sayısı konusunda da çok şey vaat ediyor.

Kaynak: Turkmmo

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