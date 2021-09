Marvel's Wolverine Oyunundan İlk Detaylar Açıklandı

Playstation 5 için duyurulan Marvel's Wolverine oyunundan ilk detaylar geldi.

9 Eylül tarihinde düzenlenen PlayStation Showcase 2021 etkinliğinde sürpriz bir şekilde duyurulan Marvel's Wolverine oyunu için ilk bilgiler ortaya çıktı. Twitter'dan bir hayranın oyunun büyüklüğü ile ilgili "Marvel's Spider-Man: Miles Morales gibi mi yoksa büyük bir oyun mu?" sorusuna, Marvel's Wolverine'ın yaratıcı yönetmeni Brian Horton yanıt verdi. Horton, oyunun "tam ölçekli" ve "yetişkinlere yönelik" şeklinde cevap verdi.

Brian Horton daha önceden 2020'de spin-off Spider-Man oyunu Miles Morales'in yönetmenliğini yapmıştı. Bu oyun iyi puanlar almasına karşın 2018'de çıkan Marvel's Spider-Man'e kıyasla oldukça kısa süren bir deneyim sunmuştu. Bundan dolayı Marvel's Wolverine'i bekleyenler bu oyunun da benzer bir yapıda olmasından endişe ediyorlardı. Ancak Brian Horton'ın açıklaması bu endişeleri gidermiş oldu. Bununla birlikte Marvel's Wolverine'in karanlık tonda bir oyun olacağı da kesinleşti.

Insomniac Games'in geliştirdiği Marvel's Wolverine, PlayStation 5'e özel olarak çıkacak. Çıkış tarihi henüz açıklanmadı. PlayStation Blog'daki yazıda oyunun "geliştirme sürecinin erken safhasında" olduğu belirtilmişti.

Marvel's Wolverine Duyuruldu: Marvel Oyun Evreni Genişliyor

Aynı etkinlikte Insomniac Games'in üzerinde çalıştığı bir başka süper kahraman oyunu Marvel's Spider-Man 2 de duyuruldu. Bu oyunun 2023'te çıkacağı açıklanmıştı. Marvel's Wolverine'in ise Spider-Man 2'den sonra en erken 2024'de çıkması bekleniyor.

Marvel's Wolverine için PlayStation Showcase'de gösterilen sinematik tanıtım fragmanını aşağıdan izleyebilirsiniz:

