Marvel's Midnight Suns'dan ertelenme kararı açıklandı

Marvel's Midnight Suns, Eylül ayında ortaya çıktığında çok olumlu bir etkileşim alamadı. Geliştirici Firaxis daha önce sıra tabanlı savaşının XCOM'unkinden "tamamen farklı" olacağını söylemişti, bu da kısmen bir kart oyunu olduğu anlamına geliyordu.

Yönetmen Jake Solomon ve kıdemli franchise yapımcısı Garth DeAngelis, "Birçok hayranın oyunun başlangıçta gelecek baharda oynamayı dört gözle beklediğini biliyoruz ve bu kararı hafife almadık. Lansmanımızı zorlamaya karar verdik çünkü bunu mümkün olan en iyi oyun haline getirmek için daha fazla zamana ihtiyacımız var.

Marvel's Midnight Suns için yaratıcı vizyonumuza inanıyoruz ve Marvel'ın doğaüstü tarafında geçen unutulmaz bir macera sunmak için adalet yapmak istiyoruz. Bu ekstra aylar daha fazla hikaye, sinematik ve genel cila eklemek için kullanılacak ve vizyonumuzu gerçeğe dönüştürmemize yardımcı olmak için gerekli olacak."

2022'nin ilk çeyreğinde şimdiden oldukça yüklü olduğunu belirtmekte de fayda var. God of War, Rainbow Six Siege, Dying Light 2, Destiny 2: the Witch Queen, Elden Ring, Saints Row ve Tiny Tina's Wonderlans gibi oyunlar yer alıyor.

