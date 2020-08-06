Marvel's Avengers oyununda Spiderman'in sadece PS4'e özel olması Reddit kullanıcıları tarafından eleştirildi
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Marvel's Avengers oyununda Spiderman'in sadece PS4'e özel olması Reddit kullanıcıları tarafından eleştirildi

Gelecek ay piyasaya çıkacak olan Marvel's Avengers için Spiderman sadece PS4 sürümüne özel olacak. Marvel's Avengers konusu nedir, neler sunacak? Marvel's Avengers çıkış tarihi ne zaman? Marvel's Avengers detayları neler? Marvel's Avengers çıkış yapacağı platformlar neler? Marvel's Avengers karakterleri kimler?

Marvel's Avengers oyununda Spiderman'in sadece PS4'e özel olması Reddit kullanıcıları tarafından eleştirildi
06.08.2020 11:29 | Son Güncelleme: 06.08.2020 11:32

Sinema sektöründe hasılat rekoru kıran Marvel Evreni'nin en iyi filmlerinden olan Avengers:Endgame sonrası firma yeni bir oyun tasarımına başlamıştı. Marvel's Avengers oyununda Spider-Man'in sadece PS4'e özel olacağı açıklandı.

MARVEL'S AVENGERS KONUSU

Hikaye, San Francisco'da başlıyor. Bir Terrigen kristali tarafından işletilen A-Day'de bir kutlama vardır. Bir anda kutlama havası bozulur ve yıkıcı bir kaza yaşanır. Kentin çoğu yok olur, Kaptan Amerika ortadan kaybolur. Öldüğü düşünülen Kaptan Amerika'dan sonra, Avengers dağılır.
Dünya büyük bir tehlikeyle karşı karşıyadır. Bu durumda Avengers'ın yeniden bir araya gelmesi istenir.

MARVEL'S AVANGERS DETAYLARI

Marvel karakterleri ile atılacağınız maceralar için bir yeni karakter daha eklendi: Spider-Man. Fakat yayın hakları sebebiyle sevilen karakter sadece PlayStation4'e özel olacak. Spiderman haklarının sadece Sony'de bulunması sebebiyle PlayStation yarışa 1-0 önde başlıyor.

Bu durum sosyal medyada çok tartışıldı. Reddit kullanıcıları da esprili bir dille durumu eleştirdi.

Marvel's Avengers oyununda Spiderman'in sadece PS4'e özel olması Reddit kullanıcıları tarafından eleştirildi

MARVEL'S AVENGERS ÇIKIŞ TARİHİ

7-9 Ağustos tarihleri arasında beta sürümü başlayacak olan oyun, 4 Eylül'de piyasaya sürülecek.

Ön sipariş veren PS4 oyuncuları beta sürümünü ilk deneyenler olacak. Sonrasında PC ve Xbox One ön siparişi verenler de oynayabilecek.

MARVEL'S AVENGERS PLATFORMLARI

Xbox One, PlayStation4 ve PC için ulaşılabilir olacak oyun, yeni nesil konsol olan PS5 ve Xbox Series X için de oynanabilir olacak.

MARVEL'S AVEANGERS KARAKTERLERİ

Ant-Man
Black Widow
Kaptan Amerika
Hawkeye
Hulk
Iron Man
Ms. Marvel
Spider-Man (PS4'e özel)
Thor

Marvel's Avengers oyununda Spiderman'in sadece PS4'e özel olması Reddit kullanıcıları tarafından eleştirildi

MARVEL'S AVENGERS DÜŞMANLARI/ VILLAINS/ BOSSES

Abomination

MODOK

Taskmaster

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