Marvel's Avengers oyunu ve Hawkeye DLC, PS5 ve Xbox Series X'e geliyor!

Yeni nesil konsol oyuncularının ilgiyle takip ettiği Marvel's Avengers'ın yeni versiyonu 18 Mart'ta PS5 ve Xbox Series X / S için piyasaya sürülecek. Oyunda Clint Barton karakteri de olacak.

Yükseltilmiş sürümleriyle PlayStation 5 ve Xbox Series X/ S konsolları, Mart ayında çıkacağı duyurulan Marvel's Avengers'ın yeni nesil sürümlerinden Hawkeye ve Future Imperfect hikayesiyle birlikte gelecek. Marvel's Avengers'ın yeni nesil versiyonlarının geçen yıl piyasaya sürülmesi bekleniyordu, ancak pandeminin olumsuz şartları sebebiyle 2021'e ertelendi.

Marvel's Avergers için Kate Bishop hikayesi ve görevleri oyuna aktarılmak isteniyordu. Ancak Marvel's, çoğu oyuncu tarafından bu eklentilerin ve görevlerin çok az olduğunu ve çok geç yapıldığı şikayetleriyle karşı karşıya kaldı.

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Marvel's Avengers'ın geliştiricisi Square Enix, oyunun PS5 ve Xbox Series X sürümlerinin 18 Mart 2021'de piyasaya çıkacağını duyurdu. PS4 ve Xbox One sürümleri üzerinden oyuna sahip olan kişiler yükseltilmiş versiyon için herhangi bir ücret ödemeyecekler. Oyunun yükseltilmiş versiyonu 4k çözünürlüğü yönetebilir bu kapasite taşıyor (Xbox Series S'de 1440p). Oyunun PS5 versiyonu hareketleri ve grafiklerini gösteren kısa bir fragman şeklinde PlayStation resmi YouTube kanalından yayınlandı.

Hawkeye serisi Future Imperfect bölümü ile beraber PS5 ve Xbox Series X sürümle ile birlikte piyasadaki yerine alacak. Hawkeye'yi içeriğini tüm oyuncular ücretsiz olarak indirebilecekler. Yeni hikayede dünyanın kozmik için tarafından harap edildiğini anlatıyor. Clint Barton alternatif bir geleceğe gönderiliyor. Bu versiyon a Maestro (Hulk'un kötü bir versiyonu) dünyaya zarar veriyor.

PS5 ve Xbox Serisi X/ S versiyonları için gelecek olan Marvel Avengers, 18 Mart 2021'de oyuncularla buluşacak.