Marvel's Avengers'ın kadrosuna Spider-Man ekleniyor

Crystal Dynamics Spider-Man'in Marvel Avengers'a tam olarak ne zaman geleceğini açıkladı. İkonik süper kahraman, 30 Kasım'da oyunun PS4 ve PS5 sürümlerine PlayStation'a özel olarak gelecek.

Örümcek Adam'ın çıkışına eşlik edecek bir kahraman etkinliği de olacak. AIM'in Synthoid ordusunu durdurulamaz hale getirme planını keşfeden Örümcek Adam, tehditle başa çıkmak için Avengers ile takım haline gelir.

Stüdyo ilk başlarda, Spider-Man'in bu yılbaşlarında oyun ekleneceğini söyledi, ancak bu açıklama bir sonuç vermedi. Kate Bishop ve Clint Barton'da planlanandan daha geç Marvel's Avengers'a geldi.

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Spider-Man ile birlikte, bu ayın sonlarında yapılacak bir güncelleme, Echoes adlı yeni bir düşman türü ve klaw baskını olan daha fazla kozmetik eşya ekleyecek. Kaynak ve dişli yükseltme sistemleri de elden geçirilecek ve güç seviyesi üst sınırı artırılacaktır.

Geliştirici ekip Square Enix, Marvel's Avengers'ı hayal kırıklığı olarak nitelendirdi… Devamını okumak buraya tıklayınız.

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Yakupcan Aydemir Haberler.com Haberler.com - Son Dakika Haberleri

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