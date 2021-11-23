Marvel's Avengers'a Eklenecek Spider-Man İçin Hikaye Görevleri Olmayacak

Marvel's Avengers'ın yeni karakteri Spider-Man için hikaye görevleri olmayacağı açıklandı ve ayrıca ilk oynanış videosu paylaşıldı.

Geliştirici stüdyo Crystal Dynamics'ten Dan Matlack, eylül ayında yaptığı bir açıklamada "Spider-Man, 'etkinlik' adını verdiğimiz, ara sahneleri ve hikayesi olan bir karakter olacak" demişti. Bu, oyuna daha önceden eklenen Kate Bishop, Hawkeye ve Black Panther karakterlerinde olduğu gibi Spider-Man'in de kendine özgü hikaye görevlerine sahip olacağı şeklinde anlaşılmıştı. Ancak, Marvel's Avengers'ın oynanış yönetmeni Philippe Therien, IGN'e yaptığı açıklamada durumun böyle olmadığını ifade etti.

Tek oyunculu modda yeni görevlerle anlatılan kısa bir hikaye yerine Marvel's Avengers'ın yeni karakteri Spider-Man'in hikayesi, çok oyunculu mod görevlerini tamamlayarak açılan ses kayıtları ve çizimlerle hazırlanmış ara sahneler aracılığıyla anlatılacak.

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Planlanan çıkış tarihi ertelenen Marvel's Avengers'taki Spider-Man karakteri Sony ile yapılan anlaşma gereği PlayStation platformuna özel olarak 30 Kasım itibarıyla PS4 ve PS5 üzerinden oynanabilir olacak.

Spider-Man karakteri Marvel's Avengers'ın PS4 ve PS5 versiyonlarına özel olmasına rağmen, 2.2 güncellemesi ile gelen diğer tüm içerikler oyunun çıkış yaptığı bütün platformlarda erişilebilir olacak. Bu içerikler arasında War for Wakanda genişleme paketinin sonrasını konu alan Klaw Raid de yer alıyor.

2020'nin Ağustos ayında çıkan Marvel's Avengers beklentilerin altında kalmış ve ticari açıdan da başarılı olamamıştı. Yayıncı firma Square Enix ise oyunun geliştirilmesi için Crystal Dynamics stüdyosunun görevlendirilmesinin "kötü bir seçim" olduğunu ifade etmişti.

Son olarak, yine IGN tarafından Spider-Man'in ilk oynanış videosu da paylaşıldı:

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