Marvel'ın Spider-Man'in Örümcek Hislerine Verdiği İsim Belli Oldu

Marvel Sinematik Evreni'nin yeni filmi olacak olan Spider-Man: Far From Home filminin reklam çalışmaları devam ediyor. Son yayınlanan TV tanıtımında May Hala karakterini oynayan Melissa Tomei, meşhur örümcek hislerini "Peter Tingle" olarak adlandırıyor.

Daha önce de bu ismin filmde kullanılabileceği yönünde açıklamalar gelmişti. Çizgi romanlarda örümcek hisleri, Peter'i herhangi bir tehdite karşı uyarıyordu. Yeni filmde bu hislere verilecek olan isim ise Peter Tingle olarak belirlendi. Bu ismin diğer karakterler tarafından kullanılıp kullanılmayacağı bilinmiyor. Normalde çizgi romanlarda her ihtimale karşı uzayda bile gizli kimliğini koruyan ve maskesini çıkarmayan Spider-Man, söz konusu MCU olunca neredeyse gazeteye "Ben Spider-Man'im" diye reklam verecek noktaya gelmiş durumda. Zira Sipider-Man'in gizli kimliğini bilen epey bir karakter var.

Yönetmen Jon Watts'ın açıklamalarına göre, Avengers: Endgame'den sonra geçen film yine de öyle çok karanlık falan olmayacak. Watts, "Bu, Peter için yeni ve karanlık bir 'Emo' döneminin başlangıcı değil. Bütün bu dramatik ve travmatik olaylara rağmen, O hala aynı tanıdığımız ve sevdiğimiz Peter. Benim için ilginç olan, bütün bunlarla nasıl başa çıktığını görmekti." diyor.

Filmde Peter'i Samuel L Jackson ve Quentin Beck/Mysterio ile birlikte çalışırken göreceğiz. Watts, filmde Peter'in artık bir çocuk olarak değil yetişkin olarak görülmek istediğini belirtiyor. Filmde, sonunda yetişkin sorumlulukları verilen Peter, bunlarla başa çıkmakta zorlanacak ancak geri dönüş yapması artık mümkün olmayacak.

Film, 2 Temmuz Salı günü gösterime girecek. Normalde filmler cuma günleri vizyona girerken bu film için salı gününün seçilme nedeni, ABD içinde 4 Temmuz tatilini kaçırmak istemeyen Disney'in daha fazla izlenmeye ulaşmak istemesi.